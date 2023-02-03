Москва 03 февраля 2023, 21:42 Жертвами пожара в деревне Давыдково Новой Москвы стали три человека Прокуратура Москвы: женщина и двое мужчин погибли при пожаре в доме в деревне Давыдково

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Тела женщины и двух мужчин обнаружили после тушения загоревшегося частного жилого дома в поселении Марушкинское деревни Давыдково в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на втором этаже. Ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

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В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что огонь охватил оба этажа здания, а также распространился по кровле на площади в 80 квадратных метров.

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Источник «360» сообщал что дом частично заселен. При пожаре обрушилось 20 квадратных метров кровли.