Происшествия 03 февраля 2023, 21:09 Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Новой Москве МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в деревне Давыдково РИА «Новости»

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Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в деревне Давыдково в Новой Москве. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«Произошло возгорание в двухэтажном жилом здании на первом и втором этажах, а также на кровле на общей площади 80 квадратных метров. В 20:48 открытое горение ликвидировали», — заявили в ведомстве.

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Там уточнили, что в результате пожара погибли три человека.

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Ранее источник «360» в экстренных службах сообщил, что огонь охватил жилое кирпичное здание, рассчитанное на восемь квартир. Дом частично выселен. При пожаре обрушилось 20 квадратных метров кровли. Угрозу распространения пламени удалось снять. Сейчас работы на месте продолжаются.