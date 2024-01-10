10 января 2024, 14:43
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и снега
Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности из-за ветра и снега
«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве. Метеопредупреждение о сильном ветре и снеге опубликовали на официальном сайте Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
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С 21:00 среды, 10 января, до 21:00 четверга, 11 января, в столице будет актуально метеопредупреждение о ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Также будет действовать предупреждение о снеге, метели, снежных заносах.
Москва 10 января окажется между двумя циклонами. Они принесут в столицу похолодание до -10 градусов и осадки. Днем будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег, столбики термометра покажут -5 градусов, к вечеру температура воздуха понизится до -8…-10 градусов, затем начнет расти. Ночью воздух остынет до -14 градусов.
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