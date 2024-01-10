Москва 10 января 2024, 09:20 Похолодание и снег пообещали москвичам в среду Синоптик Леус: в Москве 10 января похолодает до -10 градусов и пойдет снег Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Москва окажется между двумя циклонами. Они принесут в столицу похолодание до -10 градусов и осадки, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с юга и с севера сжатой циклонами, быстро смещающимися в меридиональном направлении», — уточнил он.

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По словам метеоролога, в Москве будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег. В дневные часы столбики термометра покажут -5 градусов, к вечеру температура воздуха понизится до -8…-10 градусов, затем начнет расти. Ночью воздух остынет до -14 градусов.

Погоду будет сопровождать северный, с переходом на юго-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба и приблизится к норме.

Леус добавил, что ночью в Москве потеплело до -1 градуса, а к 08:00 температура упала до -7 градусов.

«Вот такие температурные качели», — заключил он.

В ближайшие дни в Москве и области также резко понизится атмосферное давление, а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье метеозависимых людей.