Москва 01 июля 2023, 19:16 «Завтра вы шагнете в новую жизнь». Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с выпускным Сайт мэра и правительства Москвы

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Днем 1 июля столичные школьники отметили выпускные. Для 68 тысяч молодых людей сегодняшний вечер станет особенным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Вы шли к этому целых 11 лет, обретая знания, впечатления и новых друзей. Рядом с вами всегда были замечательные учителя. Они старались научить вас думать и принимать решения, быть добрыми и отзывчивыми», — отметил он.

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Глава города также призвал детей сберечь родительскую любовь, которая согревала и вдохновляла их все эти годы, а также сохранить воспоминания о родной школе.

«Уже завтра вы шагнете в новую, взрослую жизнь. Вы — энергичные, амбициозные, со светлой головой и умелыми руками», — написал мэр.

Он уверен, что выпускники смогут воплотить в жизнь самые смелые идеи, а столичные власти им в этом помогут. В Москве есть все условия для реализации способностей и талантов. В конце поздравительной речи Собянин пожелал юным москвичам здоровья, удачи и счастья.

Ранее горожанам сообщили, что часть парка Горького закроют с 30 июня до конца празднования выпускных в Москве.