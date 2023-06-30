Москва 30 июня 2023, 19:51 Парк Горького частично перекроют в выходные из-за выпускного Часть парка Горького закроют с 30 июня до конца празднования выпускного в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице временно закроют часть парка Горького из-за праздника выпускников. Об этом предупредили в Telegram-канале администрации парка.

Парк Горького изменит режим работы в первые выходные июля. Для посещения будут недоступны музей, лекторий, сувенирный магазин и партерная часть — от арки до Андреевского моста с 23:59 30 июня до окончания выпускного, ориентировочно в 13:00 2 июля.

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Кроме того, на время празднования закроют парковку, расположенную перед аркой. Временные ограничения коснутся и «Музеона», где проходит фестиваль «Автокультура». С 30 июня по 2 июля парк искусств частично будет перекрыт со стороны входа в Новую Третьяковку.

Зайти на территорию можно через Мароновский переулок, с Крымской набережной и со стороны 3-го Голутвинского переулка.

Ранее выпускной вечер для студентов РНИМУ имени Пирогова прошел в концертном зале VK Stadium.