Москва 23 января 2024, 16:50 Закругленный дом с колоннами и арками построили по реновации на западе Москвы Дом по реновации с колоннами и арками ввели в районе Фили-Давыдково в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В районе Фили-Давыдково в Москве построили двухсекционный жилой дом на 105 квартир по программе реновации. О выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию сообщил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Дом возвели на месте старой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находится несколько школ и детских садов и станция метро „Филевский парк“, — рассказал он.

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Площадь нового здания на Кастанаевской улице составила 11,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроили по 17 однокомнатных и трехкомнатных и 71 двухкомнатную квартиры. Кроме того, для жильцов оборудовали подземный паркинг на 52 машины.

На первых этажах появятся коммерческие помещения, а в жилых подъездах создали вестибюли с двумя лифтами, колясочными и комнатами консьержа.

Закругленный дом украсили колонны и арки, а фасады облицевали бетонной плиткой и керамогранитными плитами красного, бежевого и серого цветов. Двор закрыли для машин, а внутри появились детские площадки и зоны отдыха, проезды и тротуары.

Всего в 2024 году планируется ввести около двух миллионов квадратных метров жилья по реновации.