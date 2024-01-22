Москва 22 января 2024, 18:03 Почти два миллиона «квадратов» жилья по реновации достроят за год в Москве Бочкарев: в Москве введут около 2 млн кв. метров жилья по реновации в 2024 году Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В Москве до 2025 года планируют возвести примерно два миллиона квадратных метров недвижимости для участников реновации. Вторая волна программы в ближайшие два-три года наберет обороты, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Если в прошлом году было построено и сдано в эксплуатацию порядка 1,2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в течение этого года планируется ввести свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья для переселенцев», — уточнил заммэра Москвы Андрей Бочкарев на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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Он пояснил, что по реновации в общей сложности возведут 40 миллионов «квадратов» недвижимости, в том числе жилья и соцобъектов.

Бочкарев добавил, что в 2024 году объем строительства объектов по программе реновации в Москве возрастет больше чем на 700 тысяч квадратных метров. Сейчас проектируется и возводится по реновации свыше 8,1 миллиона «квадратов» недвижимости.

Ранее на улице Плющева в Москве завершили строительство жилого дома по программе реновации. Здание рассчитано на 210 квартир.