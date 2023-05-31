Москва 31 мая 2023, 17:38 Заказчики сэкономили 2,1 миллиарда рублей на госзакупках благодаря боту «Портала поставщиков» Ефимов: бот «Портала поставщиков» помог заказчикам сэкономить на госзакупках Фото: freepik.com

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Бот «Портала поставщиков» облегчает бизнесменам участие в котировочных сессиях и экономит их время. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Сервис работает с октября 2022 года. С помощью него пользователи разместили 36,8 тысячи закупок, по которым заключили госконтракты на 3,6 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной стоимости в таких сессиях заказчики сэкономили 2,1 миллиарда рублей.

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Котировочные сессии представляют собой мини-торги длительностью по три, шесть или 24 часов. В это время между поставщиками идет конкурентная борьба: они постепенно снижают начальную цену контракта. Такие быстрые сделки позволяют бизнесменам оперативно заключать договоры и получать доход, а заказчикам — покупать товары по выгодной стоимости.

Благодаря торговому боту предприниматели также могут участвовать в котировочных сессиях в автоматическом режиме. Подключив сервис, пользователь указывает сумму, до которой готов опустить цену за продукцию на мини-аукционе. Другие участники могут вносить ценовые предложения.

Ранее Москва выставила на торги три земельных участка для строительства частных домов в Крекшине.