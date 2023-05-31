Москва 31 мая 2023, 10:42 Москва выставила на торги три земельных участка для строительства частных домов в Крекшине Три новых частных дома построят в Новой Москве Unsplash

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В деревне Крекшино Новомосковского административного округа инвесторы построят три новых частных дома. Земельные участки для возведения зданий выставили на торги, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Аукционы пройдут 8 июня, заявки примут до 5 числа включительно. Площадь предлагаемых участков составляет от 11 до 12 соток. Победители возведут дома максимальной площадью от 440 до 481,2 квадратного метра», — рассказал он.

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Помимо жилых зданий, инвесторы установят хозяйственные постройки или гаражи. Также разобьют сады и огороды.

Щербаков отметил, что рядом с деревней есть вся необходимая инфраструктура: больницы, магазины, образовательные учреждения, спортивные площадки и парк с благоустроенной набережной, дороги и остановки общественного транспорта.

Для участия в аукционах необходима регистрация.

Ранее на торги выставили участок бывшей промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе Москвы. Общая площадь застройки — 1,7 гектара. Инвестируют в нее около шести с половиной миллионов рублей. Появится около полутора тысяч новых рабочих мест.