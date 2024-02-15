15 февраля 2024, 17:19
Синоптик Вильфанд пообещал москвичам на выходных потепление и мокрый снег
В выходные в столице потеплеет, но приятной погоду назвать будет сложно. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик объяснил, что температура в субботу и воскресенье будет держаться около ноля градусов. Но вместе с этим ожидается морось и мокрый снег.
Реклама
«Тепло не принесет радости ни душе, ни телу, потому что осадки в виде мокрого снега, мороси», — отметил синоптик.
Погода
Реклама
Реклама