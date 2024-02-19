Москва 19 февраля 2024, 18:34 Ввод жилья в Москве в 2024 году превысит пять миллионов квадратных метров Бочкарев: ввод жилья в Москве в 2024 году составит 5,2 млн квадратных метров Freepik

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В 2024 году в Москве планируют построить и ввести в эксплуатацию около 5,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«В планах на этот год — возведение не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости», — уточнил он.

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По словам заммэра, примерно три миллиона квадратных метров построят за счет частных инвесторов. Более того, каждый год в Москве выдают разрешения на строительство объектов общей площадью не меньше 15 миллионов «квадратов».

Бочкарев добавил, что всего в 2023 году в столице одобрили реализацию проектов площадью примерно в 42 миллиона квадратных метров.

Так, новые кварталы построят на севере, юго-западе и юго-востоке Москвы. В районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино возведут более 254 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и жилье по программе реновации.