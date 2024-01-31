Москва 31 января 2024, 12:26 Новые кварталы возведут на территориях нежилой застройки в Москве Собянин: новые кварталы построят на севере, юго-западе и юго-востоке Москвы Freepik

Читать 360tv в

В Москве возведут новые жилые и общественно-деловые кварталы в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино. О проектах строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появится свыше 254 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и жилье по программе реновации.

Реклама

Так, на части территории бывшей промзоны «Карачарово» построят торговый центр, гостиницу, отделения банков, а также спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем. Общая площадь территории составляет почти 4,5 гектара. Кроме того, на Левобережной улице построят дома, школу на 550 учеников и детский сад для 175 детей.

«Реализация этих проектов позволит москвичам жить в максимально комфортных условиях. Город получит свыше 1,8 тысячи рабочих мест», — добавил мэр.

В Москве уже начали проектировать и строить почти 430 домов по реновации. Благодаря этому более 150 тысяч жителей столицы получат новые квартиры.