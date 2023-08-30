30 августа 2023, 14:00
Вузы и колледжи столицы проведут дни проектного офиса «Молодежь Москвы»
Дни проектного офиса «Молодежь Москвы» пройдут в вузах и колледжах столицы
Проектный офис «Молодежь Москвы» познакомит студентов вузов и колледжей города со своими программами. Как рассказали на сайте мэра столицы, такие мероприятия будут проходить в образовательных учреждениях в течение всего года.
Студентам колледжей и вузов представители проектного офиса расскажут о новых возможностях проявить свои таланты — конкурсы, карьерное продвижение, уличный спорт, волонтерство, ораторское искусство, стендап-комедия, КВН и многое другое.
Реклама
«Дни проектного офиса в вузах и средних специальных учебных заведениях покажут нашей молодежи, что столица ждет от них смелых и интересных идей», — рассказала председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Сейчас «Молодежь Москвы» ведет десять проектов. За время работы проектный офис организовал более 1500 мероприятий, участие в которых приняли более миллиона человек.
В этом году первыми с «Молодежью Москвы» встретятся студенты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Государственного университета управления, Российского университета дружбы народов, Российского государственного социального университета и других высших учебных заведений.
Ранее «Молодежь Москвы» совместно с «Дебаттл» объявили о фестивале для молодых горожан «ДеФест», где всех желающих посвятят в искусство ведения диалога.
Студенты
Москва 2023
Реклама
Реклама