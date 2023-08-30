Москва 30 августа 2023, 14:00 Вузы и колледжи столицы проведут дни проектного офиса «Молодежь Москвы» Дни проектного офиса «Молодежь Москвы» пройдут в вузах и колледжах столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Проектный офис «Молодежь Москвы» познакомит студентов вузов и колледжей города со своими программами. Как рассказали на сайте мэра столицы, такие мероприятия будут проходить в образовательных учреждениях в течение всего года.

Студентам колледжей и вузов представители проектного офиса расскажут о новых возможностях проявить свои таланты — конкурсы, карьерное продвижение, уличный спорт, волонтерство, ораторское искусство, стендап-комедия, КВН и многое другое.

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«Дни проектного офиса в вузах и средних специальных учебных заведениях покажут нашей молодежи, что столица ждет от них смелых и интересных идей», — рассказала председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Сейчас «Молодежь Москвы» ведет десять проектов. За время работы проектный офис организовал более 1500 мероприятий, участие в которых приняли более миллиона человек.

В этом году первыми с «Молодежью Москвы» встретятся студенты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Государственного университета управления, Российского университета дружбы народов, Российского государственного социального университета и других высших учебных заведений.

Ранее «Молодежь Москвы» совместно с «Дебаттл» объявили о фестивале для молодых горожан «ДеФест», где всех желающих посвятят в искусство ведения диалога.