Москва 26 августа 2023, 16:27 Фестиваль «ДеФест» проведут для молодежи в Москве Фестиваль «ДеФест» состоится 28 августа в Москве в парке «Кузьминки-Люблино» Сайт мэра и правительства Москвы

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«Молодежь Москвы» и проект «Дебаттл» пригласили юных горожан на фестиваль «ДеФест». Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и боях в надувных костюмах, а также послушать лекции, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Во второй раз для всех москвичей пройдет молодежный фестиваль „ДеФест“. Здесь каждый сможет попробовать себя в роли опытного дебатера, научиться правильно и эффективно аргументировать свою позицию и просто весело и с пользой провести время», — отметила глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

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Организаторы подготовили для гостей интерактивный квест и маршрут с заданиями. В частности, в «Большой дженге» участникам предложат в игровой форме отстоять свою позицию и параллельно возвести башню. В точке «Монополии аргументов» пройдут дебаты на разные темы. Того, кто справится со всеми задачами, пригласят участвовать в розыгрыше призов.

Также посетители смогут посмотреть на дебаты участников и финалистов командного сезона проекта «Дебаттл». Молодежное мероприятие состоится 28 августа в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» с 12:00 до 22:00. Все желающие могут посетить его бесплатно.

Ранее жителям столицы рассказали о программе фестиваля «Усадьбы Москвы» в сентябре. Гостей ждут театрализованные экскурсии, лекции и концерты.