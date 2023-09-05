Москва 05 сентября 2023, 20:08 Территории у третьего Московского центрального диаметра благоустроят Мэр Москвы Собянин: на территориях возле станций МЦД-3 проведут благоустройство РИА «Новости»

Читать 360tv в

Территорию рядом со станциями третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Авиамоторной», «Сортировочной», «Ховрино» и «Грачевской» планируют облагородить. Работы по благоустройству выполнят на участках от Боровской улицы до станции метро «Авиамоторная» и от МКАД до Фестивальной улицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты реконструируют три станции диаметра — «Авиамоторную», «Грачевскую» и «Ховрино». Также обновят пешеходный мост через железнодорожные пути, который связывает проезд Энтузиастов и улицу Буракова.

Реклама

Глава города отметил, что между Ионинской и Золотой улицами возведут новый мост. В створе Ижорской улицы появится внеуличный пешеходный переход через пути МЦД, который свяжет районы Западное Дегунино и Ховрино. Помимо этого, установят современные остановочные павильоны общественного транспорта, а также построят парковки для машин.

Ранее московские диаметры перевезли миллион пассажиров 1 сентября. Маршрутом МЦД-3 воспользовались более 390 тысяч человек, а МЦД-1 и МЦД-2 каждый день перевозят около 600 тысяч пассажиров.