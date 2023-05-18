Москва 18 мая 2023, 19:34 Первые электровелосипеды с российским ПО появились в парках Москвы Первые 500 электровелосипедов с российским ПО появились в парках Москвы Фото: freepik.com

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В московских парках появились первые 500 электровелосипедов версии 2.0, еще 2,5 тысячи таких моделей разместят во всех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На станциях велопроката и велопарковках в парках Москвы можно арендовать ярко-оражевые электровелосипеды версии 2.0.

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«Все новые велосипеды — с современным отечественным ПО, безопасные и маневренные. Их легко узнать по ярко-оранжевому цвету. Парковать их можно на любых городских парковках для велосипедов и самокатов, которые обозначают знаки „Р“ на карте в веб-приложении „Велобайк“», — рассказали в пресс-службе.

В Дептрансе отметили, что для удобства жителей в столице дополнительно установят более трех тысяч велопарковок — на некоторых из них разрешат оставлять и электровелосипеды. До 25 мая на аренду действует специальный тариф со скидкой.

Ранее в Москве возобновили работу сервиса «МультиТранспорт Вело».