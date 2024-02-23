23 февраля 2024, 14:15
Волшебство, а не сатанизм? Вечеринка «Посвяд» в Москве возмутила верующих
Baza: общественники пожаловались на вечеринку «Посвяд» в Москве
Общественники планируют попросить прокуратуру проверить организаторов московской вечеринки «Посвяд». Активисты считают, что участники мероприятия оскорбили чувства верующих, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным издания, на днях в баре «Слезы» провели мистическую вечеринку. Фотографии с нее кто-то опубликовал в интернете, тем самым оскорбив некоторых людей.
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Представители правозащитного центра «Царьград» намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить организаторов «Посвяда» на нарушение закона об оскорблении чувств верующих.
В свою очередь, организаторы вечера объяснили, что не хотели никого обидеть, а просто решили популяризировать старославянскую культуру, сказки и игры.
«Преобладающий на нашем мероприятии жанр витч-хаус не первый год существует в России. Колдовская тематика, ведьмы, шабаш — все это связано с волшебством, а не сатанизмом», — процитировала Baza event-менеджеров.
На днях в Белогорске Амурской области конкурс на раздевание закончился закрытием ночного клуба. При этом в городе других развлекательных заведений больше нет.
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