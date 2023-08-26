Москва 26 августа 2023, 14:57 Вокзал Нижегородская станет самым крупным в Москве — Собянин Мэр Сергей Собянин заявил, что вокзал Нижегородская станет крупнейшим в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Строящейся вокзал Нижегородская будет крупнейшим в Москве. Он объединит сразу несколько транспортных артерий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Он (вокзал — прим. ред.) станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы: МЦК, Нижегородское направление железной дороги будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, а также строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта», — уточнил Собянин.

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Глава города отметил, что по окончании строительства жителям юго-востока станет удобнее добираться до работы и дома. По его словам, уже достроили пассажирский терминал. Горожанам не нужно будет выходить на улицу, чтобы пересесть на другой вид транспорта.

Мэр добавил, что в четвертом квартале специалисты закончат благоустраивать территорию рядом с вокзалом и станцией метро «Нижегородская». Кроме того, в течение трех лет там построят офисное здание с парковкой и торговым центром.

Ранее москвичей предупредили, что расписание поездов на МЦД-2 изменится с 26 по 28 августа. На центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения увеличат до 40 минут, а часть поездов отменят.