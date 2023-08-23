Транспорт 23 августа 2023, 18:45 Движение поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в Москве Дептранс Москвы: расписании поездов на МЦД-2 изменится с 26 по 28 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Движение поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 1:20 26 августа до 1:20 28 августа. Об этом сообщил в Telegram-канале дептранс Москвы.

Так, на центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения увеличат до 40 минут, а часть поездов отменят.

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На Курском и Рижском направлениях часть поездов также отменят, часть будет следовать с отменой остановок, и интервалы движения также увеличится до 40 минут.

Некоторые поезда будут следовать укороченными маршрутами: на Курском направлении — от или до Царицыно, Перервы и Курского вокзала, а на Рижском — от или до Стрешнево.

В период «окон» пройдет подготовка инфраструктуры Площади трех вокзалов к запуску МЦД-4, который состоится в сентябре.

Работы пройдут в выходной день, когда пассажиропоток низкий.

Москвичам порекомендовали сверяться с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт» и планировать поездки заранее.

Кроме того, расписание поездов ЦППК изменится на Горьковском направлении 26 и 27 августа.