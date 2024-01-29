Москва 29 января 2024, 17:35 Водоемную башню XIX века отреставрируют в Москве Собянин: проект реставрации водоемной башни XIX века согласовали в Москве Freepik

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Власти Москвы согласовали проект реставрации водоемной башни XIX века, расположенной на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Башню построили в 1898 году. Она снабжала водой депо и подъезжающие паровозы.

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«Сооружение восстановят по программе „Один рубль за квадратный метр в год“», — уточнил Собянин.

Инвестору предстоит отремонтировать объект культурного наследия, после чего он сможет перейти на льготную ставку аренды.

По словам мэра, зданию в 1-м Павелецком проезде вернут первоначальный облик. Для этого специалисты восстановят двери и окна, расчистят кирпичные стены, устранят трещины и отреставрируют металлические элементы лестницы. После завершения работ в помещениях будут проводить выставки.

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