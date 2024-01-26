Москва 26 января 2024, 13:52 Главному фасаду бывшей аптеки Феррейна в Москве вернули исторический цвет Реставрацию главного фасада здания бывшей аптеки Феррейна завершили в Москве Konstantin Kokoshkin/Russian Look / Global Look Press

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В Москве отреставрировали главный фасад здания бывшей аптеки Феррейна. Специалисты вернули главному фасаду исторический светло-песчаный цвет благодаря современным технологиям, сообщили на официальном портале мэра столицы.

Облик здания на Никольской улице сложился в XIX веке. В начале XX века аптека была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе. Постройка имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

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«В настоящее время специалисты завершили реставрацию главного фасада. Он облицован радомским песчаником светло-бежевого оттенка», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На первом этапе рабочие отреставрировали четыре скульптуры богини здоровья Гигиеи впервые за 120 лет. Их вернули на фасад еще в 2021 году.

Также рабочие отремонтировали цоколь здания. Они очистили гранитную облицовку от отложений восстановили шовное заполнение покрасили стальной козырек над парадным входом и обновили окна.

Ранее столичные реставраторы обновили 22 скульптуры на здании Российской государственной библиотеки.