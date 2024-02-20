Москва 20 февраля 2024, 19:07 Введение штрафов за надписи в электричках поддержали в МГД Комиссия МГД поддержала введение штрафов за надписи в поездах и электричках Freepik

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Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике порекомендовала столичному парламенту принять проект постановления о штрафах до 50 тысяч рублей за несогласованные надписи, рекламу, наклейки и изображения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. Об этом сообщило АГН «Москва».

Вице-спикер столичного парламента Степан Орлов уточнил, что для жителей штраф будет варьироваться от 500 до тысячи рублей, должностным лицам придется выложить от двух до трех тысяч рублей, а юрлица в случае нарушения заплатят — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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По его словам, сейчас в кодексе нет административной ответственности за вышеуказанное нарушение.

В новом документе также предложили увеличить штраф за повреждение путевых объектов, который не менялся с 2007 года. Сейчас его размер колеблется от 300 до тысячи рублей.

В Подмосковье мобильные комплексы с ИИ, патрулирующие территории, выявили за месяц 1642 незаконных граффити. Еще свыше 300 нарушений обнаружили инспекторы, уличные камеры системы «Безопасный регион» и председатели многоквартирных домов.