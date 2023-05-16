Москва 16 мая 2023, 10:33 Виртуальную «Тройку» протестируют в Московском метро и на МЦК Заммэра Ликсутов: виртуальную карту «Тройка» опробуют на турникетах МЦК и метро РИА «Новости»

Читать 360tv в

В столичном метрополитене начнут тестировать виртуальную карту «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Москве специалисты оценивают виртуальную карту «Тройка» на станциях Кольцевой, Замоскворецкой линий и Московского центрального кольца.

Реклама

В ближайшем будущем пассажиры смогут опробовать сервис самостоятельно. По словам Максима Ликсутова, получить цифровую карту можно будет в личном кабинете сервиса «Метро Москвы» и с помощью нее приобретать большую часть билетов.

Это будут QR-коды, которые горожане будут прикладывать к турникету метро или валидатору наземного транспорта.

«С новым сервисом пассажиры смогут полностью отказаться от пластикового носителя и оплачивать проезд с помощью телефона. Мы продолжаем совершенствовать „Тройку“ и расширять ее возможности по заданию мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил заммэра.

Ранее центральная пригородная пассажирская компания запустила оплату билетом «Кошелек» транспортной карты «Тройка». Нововведения начали действовать во всех пригородных составах Павелецкого направления, кроме экспрессов.