Подмосковье 16 мая 2023, 05:30 ЦППК запустила оплату «Кошельком» карты «Тройка» на Павелецком направлении Минтранс Подмосковья

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Центральная пригородная пассажирская компания запустила оплату билетом «Кошелек» транспортной карты «Тройка». Нововведения начали действовать во всех пригородных составах Павелецкого направления, кроме экспрессов, сообщили в Минтрансе Московской области со ссылкой на ЦППК.

Купить «Тройку» можно в пригородных кассах и билетных автоматах ЦППК. Там же можно пополнить баланс «Кошелька».

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«При этом на Павелецком направлении останутся доступны и привычные способы оплаты поездок», — сообщил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

При входе с баланса спишут 30 или 47 рублей, стоимость будет зависеть от тарифной зоны. По завершении поездки происходит списание суммы до полной стоимости проезда, она останется прежней.

Оплата «Кошельком» действует на всех участках от Павелецкого вокзала до станции Расторгуево. При этом не будет бесплатной пересадки в метро или МЦК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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