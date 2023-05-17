Москва 17 мая 2023, 17:52 Виртуального помощника московских пассажиров усовершенствуют Мэр Собянин сообщил о планах по развитию виртуального помощника пассажиров в Москве Фото: freepik.com

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Столичные власти планируют расширять функционал транспортного чат-бота Александры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На протяжении примерно трех лет москвичи используют виртуального помощника во время поездок в общественном транспорте.

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«Разобраться в билетной системе, пересадках, правилах провоза багажа или задать любой интересующий вопрос можно с помощью чат-бота», — отметил мэр.

Также пассажиры могут узнать у Александры, как работает городской транспорт и автовокзалы, пригородные электрички и аэроэкспрессы‎, парковки, каршеринг и такси. Помимо этого, она подскажет, как правильно арендовать и использовать велосипеды, самокаты.

«Наш виртуальный помощник — первое внедрение такого масштаба в государственном секторе. В 2022 году Александра победила на премии „Хрустальная гарнитура“», — напомнил Собянин.

Специалисты планируют интегрировать чат-бот с внутренними системами подведомственных организаций, чтобы ответов на сложные вопросы стало еще больше.

Ранее москвичей предупредили, что расписание движения поездов на Киевском направлении МЖД изменится с 20 мая по 3 июня.