Москва 17 мая 2023, 16:54 Расписание движения поездов на Киевском направлении МЖД изменится с 20 мая по 3 июня График движения поездов на Киевском направлении МЖД изменится с 20 мая по 3 июня РИА «Новости»

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Часть электричек на Киевском направлении МЖД будет курсировать по измененному расписанию в последней декаде мая — начале июня. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

В Московском регионе меняется расписание пригородных поездов на Киевском направлении МЖД с 20 мая по 3 июня этого года из-за развития инфраструктуры для четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

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«Работы будут проводить на станциях Апрелевка и Москва-Пасажирская-Киевская», — уточнили представители магистрали.

В частности, на станции Москва-Пассажирская-Киевская запланировано технологическое окно с 00:01 20 мая до 00:01 3 июня. На протяжении двух недель железнодорожные рабочие будут укладывать участки станционных путей, общая протяженность которых составит 0,8 километра на проектное положение, а также два стрелочных перевода.

На конечной станции будущего МЦД-4 Апрелевка назначены работы с 00:01 27 мая до 04:01 29 мая. За двое суток специалисты демонтируют 0,2 километра рельсошпальной решетки на втором главном пути и уложат три скоростных стрелочных перевода. Поезда на перегоне Крекшино — Апрелевка будут курсировать по одному пути в реверсивном режиме.

На время работ пригородные поезда и аэроэкспрессы изменят время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследует по укороченному маршруту, а часть поездов отменят. Пассажиров призывают заранее ознакомиться с изменениями в графике пригородных поездов.

Ранее пассажиры забыли в электричках ЦППК почти 50 вещей в майские праздники.