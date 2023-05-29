29 мая 2023, 12:36
Вертолетную площадку построят для московской больницы им. В. В. Вересаева
Заммэра Москвы Бочкарев: вертолетную площадку построят в больнице им. Вересаева
Для городской клинической больницы имени В. В. Вересаева построят вертолетную площадку. Это необходимо для оказания оперативной медицинской помощи, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В ходе работ специалисты обустроят бетонную посадочную площадку. Ее оборудуют огнями зоны приземления и отрыва, также по периметру разместят прожекторы, импульсный маяк и ветроуказатель с подсветкой», — рассказал он.
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Координировать полеты будет диспетчер. Для него построят двухэтажное здание на территории больницы. Там разместят метеорологическое оборудование, радиосвязи и регистрации переговоров, а также комнату отдыха и вышку.
Общая площадь застройки — 80 квадратных метров, вертолетной площадки — 26 на 26 метров.
Строительство пройдет по адресу: улица Лобненская, дом № 10. Инспекция, согласно специальному графику, проконтролирует ход всех работ.
Благодаря такому развитию больница Вересаева войдет в топ-6 московских флагманских центров, которые оказывают оперативную медпомощь.
С января по апрель врачи учреждения оказали срочную помощь тысячам пациентов, в том числе 90-летним.
Вертолеты
Здравоохранение
Строительство
Москва 2023
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