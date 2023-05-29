Москва 29 мая 2023, 12:36 Вертолетную площадку построят для московской больницы им. В. В. Вересаева Заммэра Москвы Бочкарев: вертолетную площадку построят в больнице им. Вересаева Сайт мэра и правительства Москвы

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Для городской клинической больницы имени В. В. Вересаева построят вертолетную площадку. Это необходимо для оказания оперативной медицинской помощи, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В ходе работ специалисты обустроят бетонную посадочную площадку. Ее оборудуют огнями зоны приземления и отрыва, также по периметру разместят прожекторы, импульсный маяк и ветроуказатель с подсветкой», — рассказал он.

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Координировать полеты будет диспетчер. Для него построят двухэтажное здание на территории больницы. Там разместят метеорологическое оборудование, радиосвязи и регистрации переговоров, а также комнату отдыха и вышку.

Общая площадь застройки — 80 квадратных метров, вертолетной площадки — 26 на 26 метров.

Строительство пройдет по адресу: улица Лобненская, дом № 10. Инспекция, согласно специальному графику, проконтролирует ход всех работ.

Благодаря такому развитию больница Вересаева войдет в топ-6 московских флагманских центров, которые оказывают оперативную медпомощь.

С января по апрель врачи учреждения оказали срочную помощь тысячам пациентов, в том числе 90-летним.