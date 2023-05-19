Здоровье 19 мая 2023, 15:31 Медики флагманского центра больницы имени В. В. Вересаева помогли более чем 18 тысячам больных Более 18 тысяч пациентов получили помощь во флагманском центре больницы имени Вересаева Фото: freepik.com

Читать 360tv в

С января по апрель во флагманском центре больницы имени В. В. Вересаева врачи оказали срочную помощь тысячам пациентов, в том числе 90-летним. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его заместителя по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева начал работу в столице четыре месяца назад. За это время врачи оказали экстренную помощь более чем 18 тысячам пациентов. Экстренная помощь чаще всего требовалась возрастным москвичам, среди которых были граждане старше 90 лет.

Реклама

«В общей сложности во флагманский центр поступило 352 таких пациента, и каждый из них получил квалифицированную помощь. Сегодня развитие медицины позволяет проводить эффективное лечение в любом возрасте. Конечно, во многом это зависит также от возможностей медучреждения», — уточнила вице-мэр.

Благодаря высокотехнологичному оснащению и профессионализму медиков флагманский центр ГКБ имени В. В. Вересаева способен обеспечить высокий уровень оказания помощи. В учреждении применяют самую современную медицинскую технику, а весь персонал перед трудоустройством изучает специальную программу, которую разработали для флагманских центров больниц столицы.

Больше всего к специалистам флагманского центра обращались пациенты с жалобами на сердечно-сосудистые патологии или травмы. А в экстренной медпомощи больше всего нуждались жительницы столицы в возрасте от 61 до 75 лет. На пациентов в возрасте от 18 до 44 лет пришлось 22% от общего числа поступивших.

Ранее перечень специальностей для получения звания «Московская медсестра» расширили.