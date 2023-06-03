Москва 03 июня 2023, 11:20 ВДНХ и «Царицыно» пригласили москвичей на День эколога День эколога отметят в Москве на ВДНХ и в музее-заповеднике «Царицыно» с 3 по 11 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Гостей ждет неделя праздника природы с экскурсиями, выставками, спектаклями на Дне эколога в «Царицыно» и на ВДНХ. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В преддверии Всемирного дня окружающей среды и Деня эколога, который принято отмечать 5 июня, ВДНХ и музей-заповедник «Царицыно» приготовили праздничные программы. Жителей и гостей столицы пригласили на бесплатные мероприятия с 3 по 11 июня. На площадках пройдут лекции экологов и зоологов, а также состоятся экологическая викторина и ночная экскурсия. Гостям предложат изготовить уникальные поделки из разных материалов. Желающим посетить праздник нужно заранее зарегистрироваться.

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На ВДНХ представят масштабную программу «ЭкоВертикаль» с 3 по 12 июня. Горожане смогут прийти на 100 разных мероприятий, которые направлены на популяризацию бережного отношения к природе и здорового образа жизни. Речь идет о викторинах, экскурсиях, экозабегах, мастер-классах, квестах, выставках, играх и акциях.

В павильоне № 29 на ВДНХ 3 июня ждут детей на викторину «Экологично 2.0» в 13:00. Дети во время игры узнают, что такое антропогенное воздействие на окружающую среду и почему так важно беречь природу. На уроке по художественному валянию, который начнется в 14:00, юных посетителей научат создавать красивые маки. Занятие по аппликации стартует в 16:00: дети будут рисовать картину в технике пластилинографии.

В экоцентре «Цветоводство» на фестивале «Время цветов» откроют выставку авторских работ художников, дизайнеров, флористов, декораторов. Для участия во всех мероприятиях в павильоне № 29 нужно заранее зарегистрироваться по телефону: +7 495 966-09-27.

В научно-развлекательном центре «Москвариум» на ВДНХ пройдет экофестиваль «Горизонт» с 8 по 11 июня. Гостям представят тренировки по специальной фитнес-программе Animal Flow, в которой собраны йога, пилатес, стретчинг, спортивная гимнастика, капоэйра и брейк-данс. На паркинге рядом с «Москвариумом» 11 июня появится экоэлектробус, салон которого украсят живыми цветами и включат медитативную музыку. Завершающим аккордом фестиваля 11 июня станет благотворительный забег «Бежим за горизонт» для взрослых и детей.

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает гостей на празднование Дня эколога 3 июня. Возле Оранжерейных ворот (вход № 9) посетители смогут насладиться фотовыставкой «Камчатка. Рассказ в лисах». Принять участие в историко-экологической игре «По следам человека» можно будет в 11:00 на площади у Первого оранжерейного корпуса музея-заповедника. Игрокам предстоит по маршрутному листу пройти по аллеям царицынского парка и выполнить задания.

Виноградная оранжерея музея-заповедника «Царицыно» 3 июня в 11:00 будет площадкой для выступления орнитолога Ольги Калашниковой, которая прочтет лекции о птицах и лисах. Следующую лекцию на тему спортивной орнитологии можно послушать в 13:30.

Научный сотрудник Московского зоопарка Екатерина Куприкова в 14:30 расскажет гостям о повадках и характере лисицы обыкновенной, а также объяснит, как вести себя при встрече с дикими животными. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Ранее москвичам рассказали, что шеф-повар Ивлев проведет мастер-класс по приготовлению ухи на фестивале «Рыбная неделя» в парке Горького.