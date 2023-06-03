Москва 03 июня 2023, 09:07 Шеф-повар Ивлев проведет мастер-класс по приготовлению ухи на фестивале «Рыбная неделя» в Москве Мастер-класс от шеф-повара Ивлева состоится на фестивале «Рыбная неделя» 4 июня в Москве РИА «Новости»

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Жителей и гостей столицы пригласили на кулинарное занятие, на котором шеф Ивлев научит готовить уху. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В столичном парке Горького 4 июня в 14:00 на Пушкинской набережной пройдет фестиваль «Рыбная неделя», где шеф-повар Константин Ивлев покажет зрителям мастер-класс по приготовлению ухи.

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«В этом году мы вместе с ведущей „Радио Дача“ Таней Фишер приготовим „городскую“ уху, в которой вкусы всех продуктов переплетаются и создают неповторимую кулинарную гармонию. Ведь каждая уха на „Рыбной неделе“ — это настоящее открытие и предложение познакомиться с чем-то новым», — отметил Ивлев.

Посетители фестиваля смогут во время мастер-класса спросить у знаменитого повара, как нужно выбирать рыбу, а также смогут поинтересоваться у профессионала о нюансах приготовления рыбных блюд. Радиоведущая Таня Фишер откроет свои семейные секреты по приготовлению рыбных блюд.

Мастер-класс будет сопровождаться песнями слушателей «Радио Дача». Вместе с тем на мероприятии планируют собрать деньги для благотворительного фонда поддержки творческих детей и молодежи «С любовью к Тебе». Фонд помогает сохранять и развивать культурный, художественный, музыкальный потенциал страны.

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