Москва 15 мая 2023, 13:15 Современное оборудование и стильный дизайн: в Печатниках и Зеленограде открыли две поликлиники Мэр Москвы Собянин: в Печатниках и Зеленограде капитально отремонтировали две поликлиники Сайт мэра и правительства Москвы

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В Печатниках и Зеленограде после капитального ремонта открыли две взрослые поликлиники. Это филиал № 1 поликлиники № 109 и отделение № 5 Городской клинической больницы имени Кончаловского, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Эти медицинские учреждения посещают около 80 тысяч горожан. А квалифицированную помощь оказывают специалисты восьми направлений», — подчеркнул мэр.

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В помещениях сделали перепланировку и оформили их в стильном дизайне. Также там установили современное оборудование и разместили удобную навигацию. В зонах ожидания появились диваны, телевизоры и кондиционеры. Особое внимание уделили благоустройству территорий перед поликлиниками.

Недавно новое медучреждение открыли в ЖК «Люберцы-парк». Это современная детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений в смену.