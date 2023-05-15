Москва 15 мая 2023, 12:38 Более 10 видов спорта под одной крышей: в Некрасовке до конца года откроют Дворец спорта Мэр Москвы Собянин рассказал о строительстве новых соцобъектов в ЮВАО Сайт мэра и правительства Москвы

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Дворец спорта «Некрасовка» откроют на юго-востоке столицы в 2023 году. Объект готов на 94%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В спортивном комплексе горожане сыграют в хоккей и покатаются на коньках даже летом. Также заработают секции по шахматам, плаванию, хореографии, ритмической гимнастике и единоборствам», — рассказал мэр.

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Помимо крытого катка и бассейна, специалисты оборудуют экстрим-парк и воркаут-зону для всех желающих. На прилегающей территории установят уличные тренажеры.

«Сегодня Юго-Восточный округ — пример активного обновления. В этом году уже открыли школу в Некрасовке и достроили образовательное учреждение в Лефортове. В планах — строительство частного детского сада и открытие учебного корпуса в Рязанском районе, а также новой школы в Нижегородском», — добавил Собянин.

В соседних Текстильщиках, в свою очередь, построят спорткомплекс «Ника». Там расположатся тренажеры, бассейн и игровые залы.

Ранее Собянин заявил о том, что готовность парка «Яуза» составляет 80%. Его благоустройство планируют завершить до конца 2023 года.