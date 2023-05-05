05 мая 2023, 19:36
Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза» в Москве
Мэр Собянин: к концу 2023 года планируют выполнить 80% работ по созданию парка «Яуза»
В Москве планируют выполнить 80% работ по благоустройству парка «Яуза» к декабрю 2023 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В Северо-Восточном административном округе столицы продолжают создавать парк «Яуза» длиной примерно 20 километров. Через семь месяцев его готовность составит 80%.
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«С 2016 года привели в порядок девять участков парка. В этом году занимаемся еще тремя: в пойме реки Яузы вдоль улицы Сухонской и вдоль Олонецкого проезда, в парке „Ростокинский акведук“», — уточнил Собянин.
Прогулочный экомаршрут будет проходить вдоль берега пруда и над водоемом.
В ближайшее время специалисты приступят к благоустройству участка пойм рек Яузы и Чермянки, расположенных вдоль улицы Сельскохозяйственной.
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва 2023
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