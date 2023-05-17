Москва 17 мая 2023, 17:45 Усадьбу «Покровское-Стрешнево» планируют отреставрировать до конца 2023 года Мэр Москвы Собянин: усадьбу «Покровское-Стрешнево» отреставрируют к концу 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Реставрацию исторической усадьбы «Покровское-Стрешнево» в Москве планируют завершить до конца 2023 года. Об этом на своем сайте сообщил мэр города Сергей Собянин.

Памятник архитектуры XVIII–XIX веков пережил несколько пожаров. Из-за этого фасады и интерьеры главного дома, а также оранжерея до начала работ находились в плачевном состоянии.

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«Специалисты уже воссоздали полукруглые белокаменные лестницы, лепной декор, цоколь здания и окна. Кровлю здания работники покрыли медью. В оранжерее заменили кирпичную кладку фасада помещения», — рассказал Собянин.

В процессе реставрации планируют заменить балки, покрыть медью отливы и выступающие декоративные элементы кирпичного фасада и карнизов центрального здания. Также установят ограждения на кровле, пандусы и многое другое.

Не оставят без внимания и исторический купол со шпилем и другие элементы объекта. Аллеи на территории усадьбы благоустроят.

Ранее на сайт мэра Москвы рассказали о начале реставрации фасада дома, построенного в 1913 году по проекту архитектора Александра Новикова.