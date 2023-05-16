Москва 16 мая 2023, 17:09 Специалисты отреставрируют фасад здания начала XX века в Мещанском районе Москвы

Читать 360tv в

В Мещанском районе Москвы специалисты приступили к реставрации фасада дома, построенного в 1913 году по проекту архитектора Александра Новикова. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Здание, выполненное в стиле модерн, расположено на проспекте Мира. По словам заместителя генерального директора столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимира Кожиченкова, этот дом является визитной карточкой архитектуры Москвы.

Реклама

«Дом 47, строение 1 на проспекте Мира не исключение. Этот объект мы бережно обновим в 2023 году», — отметил он.

Первым делом специалисты очистят и отмоют стены дома, затем приведут в порядок кирпичную кладку и обработают места намокания антисептиком. Особое внимание они обратят на сохранение декоративных элементов исторического здания, резюмировал чиновник.