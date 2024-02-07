Москва 07 февраля 2024, 11:28 Уникальное родильное отделение открыли в московской инфекционной больнице № 1 Ракова: в Москве в инфекционной больнице № 1 открыли родильное отделение Freepik

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В новом лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 в Москве заработал современный блок. Он представляет собой родильное, гинекологическое и неонатологическое отделения, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Сейчас мы запустили работу уникального акушерско-диагностического блока этого комплекса. Его инфраструктуру сформировали так, чтобы все виды лечения и наблюдения, которые могут потребоваться, женщина и ребенок получали в одной больнице без транспортировки в другие медучреждения», — уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, новый блок оснастили приемно-смотровыми мельцеровскими и родовыми боксами. Установили боксы, позволяющие маме постоянно находиться вместе с ребенком. Также оборудовали боксы с кувезами для новорожденных.

Ракова отметила, любой из родовых боксов предусматривает операционную для экстренного родоразрешения или других операций. Система мельцеровских боксов, вентиляция и обеззараживание воздуха исключает попадание внутрибольничной инфекции.

Акушерско-гинекологический блок находится в первом северном корпусе нового комплекса больницы. На протяжении всего родильного процесса женщина находится в родовом боксе. Там ее обследуют специалисты с полным набором аппаратуры. Медики контролируют состояние матери и плода, фиксируя жизненно важные показатели.

Ранее мальчик весом 900 граммов появился на свет в Видновском перинатальном центре после экстренного кесарева сечения на 26-й неделе беременности матери. Больше трех месяцев врачи выхаживали новорожденного.