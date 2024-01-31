Подмосковье 31 января 2024, 14:28 Новорожденного весом 900 граммов выходили в Видновском перинатальном центре Пресс-служба Минздрава МО

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Мальчик весом 900 граммов появился на свет в Видновском перинатальном центре после экстренного кесарева сечения на 26-й неделе беременности матери. Больше трех месяцев врачи выхаживали младенца.

«Состояние ребенка на момент рождения было тяжелым. Достаточно долго сохранялась кислородная зависимость, мальчик находился на зондовом питании. Сейчас состояние полностью стабилизировалось», — рассказал врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.

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После трех месяцев выхаживания жизненные показатели ребенка пришли норму. Спустя 112 дней мальчика выписали домой, к тому момент его рост составлял 48 сантиметров, а вес — 3,8 килограмма. Маму с сыном будут ждать на плановую диагностику. Программа наблюдения расписана до трех лет лет.

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