Москва 05 февраля 2024, 13:15 Умный офис построят в деловом центре «Москва-Сити» Бочкарев: умный офис построят в деловом центре «Москва-Сити» в 2025 году Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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В деловом центре «Москва-Сити» возведут два офисных корпуса общей площадью 230 тысяч квадратных метров. Работы планируют завершить в 2025 году, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Бизнес-центр iCITY построят в Пресненском районе по адресу: Шмитовский проезд, владение 37. Два здания соединит восьмиэтажный стилобат с парковкой на 949 автомобилей, летним садом и пространствами для отдыха.

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«Для проектирования и строительства объекта применяется принцип „умной архитектуры“ — сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности зданий», — уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, проект поможет создать свыше 14 тысяч рабочих мест. Первый корпус возвели на 60%, а второй готов на 80%.

Всего в Москве планируют построить более 45 миллионов квадратных метров недвижимости и создать примерно 675 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проектов комплексного развития территорий.