Москва 22 января 2024, 11:10 Собянин рассказал о росте числа проектов КРТ в Москве за год Мэр Москвы Собянин: число проектов КРТ в 2023 году возросло до 228 РИА «Новости»

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Число проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве в 2023 году возросло до 228. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Запланировано строительство больше 23 миллионов квадратного метра жилья, из которых не меньше 5,2 миллиона — по программе реновации и для других нужд», — уточнил он.

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По словам мэра, площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составила около 2,7 тысячи гектаров. Ее последовательно приводят в порядок, строят жилые кварталы с социальной инфраструктурой, деловые центры и новые производства.

Собянин добавил, что неиспользуемые и заброшенные территории привлекают девелоперов и предпринимателей. Планируется построить свыше 45 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 675 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проектов КРТ.

Ранее власти Москвы приняли решение о комплексном развитии еще трех территорий на северо-западе столицы.