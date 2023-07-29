Москва 29 июля 2023, 12:54 «Умные» скамейки и кашпо с подогревом начали тестировать в Москве Мэр Собянин: в Москве начали тестировать инновации для комфортной городской среды Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве опробуют скамейки, работающие от заряда солнечных батарей, и кашпо с подогревом для хвойных растений. Начались испытания инноваций для создания комфортной городской среды, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на странице во «ВКонтакте».

«„Умные“ скамейки оснащены солнечными батареями — получаемой энергии достаточно для работы встроенного Wi-Fi роутера, осветительных ламп вечером и ночью, а также USB-разъемов для зарядки гаджетов», — уточнил Собянин.

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Глава города также отметил, что благодаря кашпо с подогревом получится избежать гибели хвойных растений в городе. В зимний сезон они сохранят тепло, весной прогреют землю до необходимой температуры и позволят растению брать влагу из грунта, а летом подключат систему автополива.

В вертикальных садах удалось воссоздать природный принцип питания растений от грунтовых вод, поэтому их можно сделать в любом помещении, добавил мэр. Эти решения отечественных стартапов начали пробовать в двух столичных школах по программе пилотного тестирования инновационных решений Агентства инноваций Москвы.

Ранее жителям столицы сообщили, что созданный ИИ аудиовизуальный перформанс покажут на Московском урбанфоруме в «Лужниках». Он расскажет зрителям о технологиях в мегаполисе, центром которого является человек.