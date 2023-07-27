Москва 27 июля 2023, 19:30 Аудиовизуальный перформанс представят на Московском урбанфоруме Созданный ИИ аудиовизуальный перформанс покажут на Московском урбанфоруме в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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Каждый вечер на фасаде Дворца водных видов спорта в «Лужниках» во время проведения Московского урбанфорума будут транслировать аудиовизуальный перформанс «Город для каждого». Его создали современные художники при участии искусственного интеллекта, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«Перформанс расскажет зрителям о технологиях в мегаполисе, центром которого является человек. Гости шоу увидят цифровые изменения городской среды, Москва предстанет как живой умный организм, постоянно развивающийся в соответствии с потребностями горожан», — уточнили в столичном департаменте информационных технологий.

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Гости также смогут наблюдать за образами динамичных транспортной и цифровой систем столицы, бизнес-средой, парками и зонами отдыха, в которых человеку очень комфортно. Повествователями истории выступят Москва, с одной стороны, и ее жители — с другой. А нейросеть станет соавтором сюжета.

Увидеть инсталляцию можно будет с 1 августа по 10 сентября. Точное время шоу будет меняться в зависимости от времени захода солнца. Следить за расписанием можно на официальном сайте МУФ.

Ранее нейросети проанализировали более ста тысяч маммограмм в Москве с начала года. Сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммограмм более чем в восемь раз.