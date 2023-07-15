Москва 15 июля 2023, 09:05 Ученые из МГУ научились управлять погодой в московской подземке Ученые из МГУ научились управлять температурой в метро Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Ученым МГУ удалось разработать математическую модель, чтобы прогнозировать среднюю температуру воздуха в тоннелях метро. Она учитывает несколько важных факторов, которые влияют на погоду в подземке, сообщили на сайте «Метеовести».

В московском метро в знойный день на станциях, как правило, жарко и душно, так как кондиционеры не справляются. Не так давно исследователи выяснили, что в окружающих тоннели метро грунтах накапливается тепловая энергия, которая выделяется при эксплуатации. То есть формируются тепловые резервуары вокруг тоннелей. Это способствует повышению температуры воздуха в тоннеле.

Реклама

Благодаря современным технологиям можно отводить тепло из резервуара и использовать его, например, на обогрев зданий на поверхности. Но для того, чтобы спроектировать такие установки, нужно знать параметры тепловых резервуаров.

Сотрудники лаборатории математического моделирования в физике факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ придумали оригинальную математическую модель, которая может определять долговременный прогноз средней температуры воздуха в тоннелях метро и распределение температуры в окружающих грунтах. Это позволит установить в метро режим вентиляции, который в течение года обеспечит комфортную для пассажиров температуру.

Ранее ученые из Солнечногорска провели анализ космической пыли на поверхности МКС.