Подмосковье 14 июля 2023, 14:57 Ученые из Солнечногорска провели анализ космической пыли на поверхности МКС пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Ученые Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений в Солнечногорске приняли участие в космическом эксперименте «Тест». Они провели анализ космической пыли с внешних поверхностей Международной космической станции.

Специалисты заметили, что на поверхностях Международной космической станции образуются загрязненные участки. Поскольку пыль может вызывать коррозию и нарушение герметичности модулей, ученые решили изучить ее происхождение, состав и свойства. Для этого провели целый комплекс исследований.

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«Мы предполагали, что загрязнения имеют достаточно сложную природу и ожидали обнаружить в образцах следы нескольких источников. В результате были обнаружены все химические элементы, являющиеся составной частью каменных и железных метеоритов, а также не характерные для Земли и космоса компоненты, имеющие явно антропогенное происхождение», — рассказал инженер научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники Алексей Прядка.

Он добавил, что в составе пыли обнаружили как распространенные элементы — железо, алюминий, кремний, фосфор, так и редкие — цинк, титан, рений и другие. Ученые предположили, что пыль может оседать во время пуска и выхода аппарата в космос, в процессе эксплуатации и в результате осаждения пылевых частиц комет и метеоритов.

Исследования проходили с 2019 года с участием государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева. Сейчас изучение этого вопроса продолжается.

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