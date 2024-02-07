Москва 07 февраля 2024, 16:41 Участок для строительства ФОК выставят на торги на севере Москвы Москва выставит на торги участок для строительства ФОК в Головинском районе РИА «Новости»

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Москва проведет аукцион на право аренды земельного участка в Головинском районе. Его можно будет использовать для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время все желающие смогут принять участие в открытом аукционе по аренде земельного участка площадью 0,37 гектара в Головинском районе для строительства и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса», — сказал он.

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Объект построят по адресу: Солнечногорский проезд, владение 17, вблизи высотных домов, образовательных и дошкольных учреждений. На участке появится здание площадью 7,4 тысячи квадратных метров, при этом 4,4 тысячи «квадратов» займет спортивно-оздоровительный комплекс, а остальное пространство — развлекательная и игровая зоны.

Длительность арендного соглашения составит 5,5 года. Претендент на ведение стройки получит 28 месяцев на оформление документации на строительство и 19 месяцев для завершения подготовительных работ. По окончании строительства у инвестора появится возможность регистрации права собственности на здание и выкупа участка земли на особых условиях.

Еще один ФОК с бассейном достроят до конца года в районе Южное Бутово.