Москва 06 февраля 2024, 19:11 ФОК с бассейном достроят на юго-западе Москвы до конца года Бочкарев: ФОК с бассейном достроят в районе Южное Бутово до конца года РИА «Новости»

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В московском районе Южное Бутово до конца года достроят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, объект по адресу Чечерский проезд, дом 22 начали строить в 2016 году. Работы приостановили в 2018-м, здание признали долгостроем. Однако комиссия пришла к выводу, что строительство можно завершить.

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Обновленная площадь здания после корректировки проекта составила 3,4 тысячи квадратных метров при высоте до 14 метров. Уже началось переоформление документов.

Проект по сокращению незавершенного строительства успешно работает в столице с 2011 года. Благодаря ему несколько дней назад недостроенный пейнтбольный центр демонтировали на востоке Москвы. Он находился на стадии каркаса с 2005 года. Строительство стартовало еще в 2000 году, но было заморожено.