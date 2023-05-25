25 мая 2023, 11:53
Участок Афанасовского шоссе реконструируют в Москве
Москомстройинвест: в столичном районе Северный реконструируют участок Афанасовского шоссе
Участок на пересечении Дмитровского и Афанасовского шоссе реконструируют. Он входит в состав автомобильной дороги Москва — Дмитров — Дубна (А-104), уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
«Реконструкция данного участка присоединит дорогу к будущей хорде между Дмитровским и Ярославским шоссе, а также повысит доступность близлежащих жилых кварталов. Общая протяженность составит около двух километров», — рассказала она.
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Участок освободили от капитальных строений. Площадь всей земли, на которой построят дорогу, — 1,9 гектара. Работы проведут сотрудники ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства».
С 2011 по 2022 год в Москве построили 1232 километра дорог, 355 эстакад, мостов и тоннелей, 291 внеуличный пешеходный переход. Протяженность улиц и магистралей увеличилась на 20%, а число искусственных сооружений выросло на 45%. За последний год в эксплуатацию сдали 91,6 километра новых дорог.
Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали, что около 1,5 миллиона водителей воспользовались Северным обходом Лобни с момента открытия.
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