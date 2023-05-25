25 мая 2023, 18:23
Участку в Южнопортовом районе Москвы подобрали проект комплексного развития
Собянин: реализация проекта в Южнопортовом районе Москвы создаст 6,5 тысячи рабочих мест
Вдоль Волгоградского проспекта проведут работы по комплексному развитию территории нежилой застройки. До сих пор участок площадью более 16 гектаров использовали крайне неэффективно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Вместо устаревших складов здесь появятся предприятия легкой и электронной промышленности, торговый центр, кафе, отделения банков и офисы», — уточнил Собянин.
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По мнению специалистов, на участке можно построить свыше 260 тысяч квадратных метров производственных и офисных помещений. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит примерно 36 миллиардов рублей. Его реализация обеспечит работой 6,5 тысячи жителей города.
Сегодня в Москве развивают 30 территорий общей площадью свыше 400 гектаров с общим объемом вложений почти 800 миллиардов рублей.
Ранее планы по строительству школ и детских садов на месте промзоны в Тушине озвучил вице-мэр Владимир Ефимов.
Инвестиции
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
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