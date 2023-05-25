Москва 25 мая 2023, 18:23 Участку в Южнопортовом районе Москвы подобрали проект комплексного развития Собянин: реализация проекта в Южнопортовом районе Москвы создаст 6,5 тысячи рабочих мест Фото М.Денисова / Сайт мэра и правительства Москвы

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Вдоль Волгоградского проспекта проведут работы по комплексному развитию территории нежилой застройки. До сих пор участок площадью более 16 гектаров использовали крайне неэффективно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Вместо устаревших складов здесь появятся предприятия легкой и электронной промышленности, торговый центр, кафе, отделения банков и офисы», — уточнил Собянин.

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По мнению специалистов, на участке можно построить свыше 260 тысяч квадратных метров производственных и офисных помещений. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит примерно 36 миллиардов рублей. Его реализация обеспечит работой 6,5 тысячи жителей города.

Сегодня в Москве развивают 30 территорий общей площадью свыше 400 гектаров с общим объемом вложений почти 800 миллиардов рублей.

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