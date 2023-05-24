Москва 24 мая 2023, 12:21 Школы и детские сады построят на месте промзоны в Тушине Заммэра Москвы Ефимов: участок бывшей промзоны в Тушине реорганизуют Сайт мэра и правительства Москвы

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На участке бывшей промзоны в московском районе Тушино построят школы, детские сады, медцентр и спорткомплекс. Склады и автосервисы снесут в ближайшее время, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь территории — 46,3 гектара. На ней построят 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе возведут и жилые дома», — рассказал он.

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Это позволит увеличить число рабочих мест на северо-западе столицы до 15 тысяч.

Все работы пройдут в рамках комплексного развития территорий, уточнил Ефимов. Так возвращают в оборот заброшенные и неэффективно используемые земли.

Первый договор по этой программе заключили в 2020 году для преобразования производственной зоны Октябрьского Поля. Сейчас с инвесторами подписали уже 13 договоров. По ним реорганизуют участки бывших промзон в Коровине, Кунцеве, в районе Алтуфьевского шоссе, Братцеве, Теплом Стане, Дегунине — Лихоборах и так далее.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что торговые и развлекательные помещения построят в поселении Сосенское. Там реорганизуют участок площадью 1,3 гектара.