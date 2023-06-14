Москва 14 июня 2023, 08:53 Учащиеся столичной Академии джаза выступят на ежегодном фестивале Moscow Jazz Fest Учащиеся московской Академии джаза дадут концерт на фестивале Moscow Jazz Festival — 2023 Сайт мэра и правительства Москвы

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Ежегодный фестиваль Moscow Jazz Fest станет площадкой для выступления столичных академистов, которые исполнят известные джазовые произведения и эстрадную музыку. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Слушатели столичной Академии джаза примут участие в ежегодном джазовом фестивале Moscow Jazz Festival — 2023. Музыкальное событие пройдет на знаковых концертных городских площадках с 19 по 25 июня.

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В парке искусств «Музеон» 22 июня зрители смогут послушать концертный биг-бенд Академии джаза, которым руководит джазовый тромбонист, дирижер и композитор, первый замдиректора Академии джаза Павел Овчинников. На ВДНХ 24 июня коллектив Jazz Girls представит публике джазовые композиции и произведения в стиле соул, а также исполнит эстрадную музыку.

В парке «Зарядье» в субботу состоится выступление учебного биг-бенда Академии джаза под управлением саксофониста, преподавателя Академии джаза Дениса Мельникова. Ознакомиться с подробной программой можно на сайте фестиваля.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль «Ретрорейс», который пройдет на Воробьевых горах 9 июля.